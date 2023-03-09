Mauricio Pochettino geri dönüyor!

Mauricio Pochettino, Antonio Conte ayrılık kararı alırsa Tottenham'a dönebilir.



Daily Mail'de yer alan habere göre; Antonio Conte'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali yüksek.



İtalyan çalıştırıcının sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Kulüp yönetiminin tecrübeli hocayla sözleşme yenilemeyi düşünmediği belirtildi.



TOTTENHAM, POCHETTINO'YU DÜŞÜNÜYOR



The Times'ta yer alan habere göre ise; Tottenham, Conte'nin ayrılığı sonrası Pochettino'yu düşünüyor.



Arjantinli teknik adamın İngiliz ekibine dönmeye sıcak baktığı aktarılırken, Başkan Daniel Levy ile iyi ilişkilerinin olduğunun altı çizildi.



Pochettino, 2014 yılından 2019 yılına kadar Tottenham'ı çalıştırdı. İngiliz ekibi, Arjantinli teknik adam liderliğinde 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.





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