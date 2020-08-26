Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos ve yöneticiler Selahattin Baki ile Mustafa Kemal Danabaş, imza töreni sırasında konuştu.



Lemos, "Bana güvenen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi kulübüm için yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum Fenerbahçe'nin. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.



"EMRE VE LUGANO REFERANS VERDİ"



Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Bu seneki transfer politikamız, bize hem vakit kaybı olmaksızın hemen katkı yapabilecek eski değerlerimizi kadromuza katarken geleceği de unutmamak gerekiyor. Emre ve Lugano'dan aldığımız referansla takip ettiğimiz Lemos'u, Uruguay A Milli güncel kadrosuna da girmeye başladı. İnşallah kariyeri bizimle birlikte zirveye çıkar. Fenerbahçe'ye iyi bir karakter aldık." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş ise "1-2 pozisyona daha transferler için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



