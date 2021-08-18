Mauricio Lemos'un yeni adresi Aris

Fenerbahçe'de Uruguaylı stoper geçen sezon Emre Belözoğlu tarafından büyük umutlarla transfer edilmişti. Bir türlü beklentileri karşılayamayan, bu sezon ise istenmeyen adam ilan edilen Lemos'a Yunanistan'dan talip çıktı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mauricio Lemos'un yeni adresi Aris
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18 Ağustos 2021 11:23
Uruguaylı stoper geçen sezon Emre Belözoğlu tarafından büyük umutlarla transfer edilmişti. Bir türlü beklentileri karşılayamayan, bu sezon ise istenmeyen adam ilan edilen Lemos'a Yunanistan'dan talip çıktı.

Aris, 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yunan ekibi, Lemos'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Uruguaylı futbolcunun Süper Lig 'den de talipleri var ancak Mauricio Lemos'un Aris'e transfer olmayı istediği öğrenildi.

Fenerbahçe geçen sezon 25 yaşındaki futbolcuyu Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. 

 

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