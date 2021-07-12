Mauricio Lemos'un son talibi Aris

Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Mauricio Lemos'un son talibi Aris oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mauricio Lemos'un son talibi Aris
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12 Temmuz 2021 11:58
Mauricio Lemos Merladet
Mauricio Lemos Merladet
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Uruguaylı savunmacı için Rizespor'un ardından İspanyol ekibi Granada devreye girmişti. Gelen teklifleri değerlendiren Mauricio Lemos'un son talibi Aris oldu.

Yunan ekibinin, 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2023'ekadar sözleşmesi bulunan Lemos, kısa süreiçerisindeson kararını verecek. Caulker transferi sonrası Uruguaylı oyuncu tamamen gözden çıkartılmıştı.



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