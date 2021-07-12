Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Uruguaylı savunmacı için Rizespor'un ardından İspanyol ekibi Granada devreye girmişti. Gelen teklifleri değerlendiren Mauricio Lemos'un son talibi Aris oldu.
Yunan ekibinin, 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2023'ekadar sözleşmesi bulunan Lemos, kısa süreiçerisindeson kararını verecek. Caulker transferi sonrası Uruguaylı oyuncu tamamen gözden çıkartılmıştı.
Yunan ekibinin, 26 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Fenerbahçe ile 2023'ekadar sözleşmesi bulunan Lemos, kısa süreiçerisindeson kararını verecek. Caulker transferi sonrası Uruguaylı oyuncu tamamen gözden çıkartılmıştı.