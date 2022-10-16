Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye flaş yanıt

Fenerbahçe'nin UEFA ve TFF listesine yazmadığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, kulübün yaptığı sözleşme feshi teklifine ret yanıtı verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
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16 Ekim 2022 12:42
Mauricio Lemos
Mauricio Lemos
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.

Sabah'ın haberine göre kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi.

26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor..
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