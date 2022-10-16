Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye flaş yanıt

Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.



Sabah'ın haberine göre kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi.



26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor..

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