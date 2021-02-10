Mauricio Lemos, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.