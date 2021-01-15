Mauricio Lemos, İspanya yolcusu

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos ile yollar ayrılıyor.

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Mauricio Lemos, İspanya yolcusu
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15 Ocak 2021 09:34
Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynasa da gözden çıkarılan 25 yaşındaki stoper Mauricio Lemos ile İspanyol ekipleri Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar'ın ilgilendiği kaydedildi. Lemos'un da İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Oyuncuyu öncelikli olarak kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler şimdi Uruguaylı futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Lemos bu sezon ligde 6 maçta 535 dakika sahada kaldı, 2 penaltıya sebebiyet verip 1 kırmızı kart gördü.


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