Mauricio Lemos için transfer açıklaması

Fenerbahçeli Mauricio Lemos hakkında çıkan transfer haberine, menajeri yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauricio Lemos için transfer açıklaması
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21 Ağustos 2021 12:28
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio Lemos'un menajerinden açıklama geldi.

MAAŞINDAN KURTULMA PLANI

Sarı-lacivertli yönetim, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan ve beklentileri karşılayamayan Uruguaylı isimler yolları ayırmayı planlıyor.

Las Palmas'a 1,5 milyon euro bonservis, Lemos'a ise 850 bin euro maaş ödeyen Fenerbahçe, savunma oyuncusunu takımda tutmak istemiyor. FFP kuralları nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe, Lemos'tan ufak da olsa bonservis bedeli kazanmayı planlıyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin göndermeyi düşündüğü Mauricio Lemos için Spartak Moskova iddiası gündeme gelirken; menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı. Rus basınına konuşan Federico Pastorello, "Bu sadece bir söylenti. Spartak Moskova, benimle iletişime geçmedi" diyerek iddiaları yalanladı.

Sarı-lacivertli takımda 10 maça çıkan Mauricio Lemos, toplamda 783 dakika sahada kaldı.




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