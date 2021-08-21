Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mauricio Lemos 'un menajerinden açıklama geldi.



MAAŞINDAN KURTULMA PLANI



Sarı-lacivertli yönetim, 2023 yılına kadar sözleşmesi olan ve beklentileri karşılayamayan Uruguaylı isimler yolları ayırmayı planlıyor.



Las Palmas'a 1,5 milyon euro bonservis, Lemos'a ise 850 bin euro maaş ödeyen Fenerbahçe, savunma oyuncusunu takımda tutmak istemiyor. FFP kuralları nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe, Lemos'tan ufak da olsa bonservis bedeli kazanmayı planlıyor.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe'nin göndermeyi düşündüğü Mauricio Lemos için Spartak Moskova iddiası gündeme gelirken; menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı. Rus basınına konuşan Federico Pastorello, "Bu sadece bir söylenti. Spartak Moskova, benimle iletişime geçmedi" diyerek iddiaları yalanladı.



Sarı-lacivertli takımda 10 maça çıkan Mauricio Lemos, toplamda 783 dakika sahada kaldı.







