Mauricio Lemos hafta başı İstanbul'a bekleniyor

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

Kariyerine Uruguay'da Defensor'da başlayan Lemos, sonrasınra transfer olduğu Rusya'da 2 yıl Rubin Kazan forması giydi. Ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Las Palmas'ın yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, burada geçirdiği 2 sezon sonrasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Sassuolo'nun yolunu tuttu. İtalya'daki 1 yıllık macerasının ardından Las Palmas'a dönen sağ ayaklı futbolcu, geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 27 maçta 2171 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli yöneticilerle sözleşme üzerinde son detayları görüştükten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade ediliyor.