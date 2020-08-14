Mauricio Lemos hafta başı İstanbul'a bekleniyor

Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Mauricio Lemos hafta başı İstanbul'a bekleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2020 10:29
Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli yöneticilerle sözleşme üzerinde son detayları görüştükten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade ediliyor.

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

Kariyerine Uruguay'da Defensor'da başlayan Lemos, sonrasınra transfer olduğu Rusya'da 2 yıl Rubin Kazan forması giydi. Ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Las Palmas'ın yolunu tutan Uruguaylı futbolcu, burada geçirdiği 2 sezon sonrasında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Sassuolo'nun yolunu tuttu. İtalya'daki 1 yıllık macerasının ardından Las Palmas'a dönen sağ ayaklı futbolcu, geçtiğimiz sezon Las Palmas'ta 27 maçta 2171 dakika süre aldı ve 1 de gol attı.



 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için