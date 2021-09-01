Fenerbahçe Kulübü kadroda düşünülmeyen Mauiricio Lemos'un takımdan gönderildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, 25 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusunun Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığı duyuruldu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."
"SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK"
Beerschot Futbol Direktörü Sander Van Praet transferin ardından yaptığı açıklamada "Lemos savunmanın kalbine tecrübe, güç ve kalite getirecek." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, 25 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusunun Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığı duyuruldu.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."
"SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK"
Beerschot Futbol Direktörü Sander Van Praet transferin ardından yaptığı açıklamada "Lemos savunmanın kalbine tecrübe, güç ve kalite getirecek." ifadelerini kullandı.