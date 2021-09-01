Mauricio Lemos, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Mauricio Lemos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Mauricio Lemos, Fenerbahçe'den ayrıldı
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01 Eylül 2021 11:03
Fenerbahçe Kulübü kadroda düşünülmeyen Mauiricio Lemos'un takımdan gönderildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, 25 yaşındaki Uruguaylı savunma oyuncusunun Belçika Ligi takımlarından Beerschot'a kiralandığı duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı. Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz."

"SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK"

Beerschot Futbol Direktörü Sander Van Praet transferin ardından yaptığı açıklamada "Lemos savunmanın kalbine tecrübe, güç ve kalite getirecek." ifadelerini kullandı.




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