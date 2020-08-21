Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferinde son aşamaya geldi.



Marca'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Las Palmas, Uruguaylı stoper için 1.8 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı. Ayrıca, sarı lacivertli kulüp ile 24 yaşındaki stoper arasında da el sıkışıldığı vurgulandı.



Üç gündür Las Palmas ile antrenmanlara çıkmayan Lemos'un, takım arkadaşlarına veda ederek kısa süre içerisinde İstanbul'da olacağı belirtildi.



EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN



Mauricio Lemos için Las Palmas'ın çok daha büyük bir bonservis bedeli kazanmayı umduğu ancak Lemos için en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve ayrıca Uruguaylı yıldızın takımın en çok maaş alanlarından biri olduğu için bu yaz elden çıkarılmasının finansal açıdan zaruri olduğu bilgisi verildi.



RUSYA, İTALYA VE İSPANYA TECRÜBESİ



Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.



Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.



Fotoğraf: Las Palmas / Twitter



