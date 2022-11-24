Fenerbahçe'de gözden düşen ve kadroya giremeyen Mauricio Lemos'un geleceği netleşiyor.



Fenerbahçe'nin lisansını askıya aldığı Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı. Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'un ara transferde Uruguaylı stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.



26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da kiralık olarak Belçika ekibi Beerschoot'ta geçirmişti. Lemos'un Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.





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