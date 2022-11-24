Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'a Hatayspor talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı
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24 Kasım 2022 14:15
Fenerbahçe'de gözden düşen ve kadroya giremeyen Mauricio Lemos'un geleceği netleşiyor.

Fenerbahçe'nin lisansını askıya aldığı Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos'a Süper Lig'den talip çıktı. Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'un ara transferde Uruguaylı stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu da kiralık olarak Belçika ekibi Beerschoot'ta geçirmişti. Lemos'un Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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