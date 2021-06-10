Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı!

La Liga 2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı!
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10 Haziran 2021 08:36
Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı.

La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi. AD Alcorcon'un Fenerbahçe'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.

Lemos için benzer bir teklif de Çaykur Rizespor'dan gelmişti. 

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