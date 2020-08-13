Mauricio Isla'ya Premier Lig'den talip

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla, bir süredir kulüpsüz... Tecrübeli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali konuşulurken, yıldız isme sürpriz bir talip çıktı..

Haber; Sabah
Mauricio Isla'ya Premier Lig'den talip
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13 Ağustos 2020 14:55
Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıran Mauricio Isla'nın talipleri artıyor. Tecrübeli futbolcunun ülkesine ya da Arjantin takımlarından Boca Juniors'a döneceği konuşulurken flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United, Isla'yı renklerine bağlamak istiyor.

32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Juventus, Cagliari, QPR ve Marsilya gibi takımların formalarını da giydi. Fenerbahçe'de toplam çıktığı 91 maçta 13 asiste imzasını attı.



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