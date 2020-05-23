Mauricio Isla ve Gala Caldirola aşka geldi!

Şilili futbolcusu, kızıannesi fotomodelile ocakta nikah masasına oturmuştu.Sarı-lacivertli takımın yengesi, eşinin tüm itirazlarına rağmen şubatta bir dans yarışmasına katılmak için ülkesine gitmişti. Salgın nedeniyle program yarım kalınca Türkiye'ye dönmüş, öğrenci yurdunda karantina altındayken eşi ile arasındaki buzları eritmeyi başarmıştı.Isla ile Gala Caldirola dün aşklarını, tutkularını bir kez de sosyal medyadan dosta-düşmana ilan etti. Karı-kocanın sarmaş dolaş fotoğrafları Şili'de büyük yankı buldu.