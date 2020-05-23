Mauricio Isla ve Gala Caldirola aşka geldi!

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola'nın sarmaş dolaş fotoğrafları Şili'de büyük yankı buldu.

Haber; Posta, Fotoğraf; Instagram
Mauricio Isla ve Gala Caldirola aşka geldi!
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23 Mayıs 2020 10:00
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, kızı Luz Elif'in annesi fotomodel Gala Caldirola ile ocakta nikah masasına oturmuştu.

Sarı-lacivertli takımın yengesi, eşinin tüm itirazlarına rağmen şubatta bir dans yarışmasına katılmak için ülkesine gitmişti. Salgın nedeniyle program yarım kalınca Türkiye'ye dönmüş, öğrenci yurdunda karantina altındayken eşi ile arasındaki buzları eritmeyi başarmıştı.

Isla ile Gala Caldirola dün aşklarını, tutkularını bir kez de sosyal medyadan dosta-düşmana ilan etti. Karı-kocanın sarmaş dolaş fotoğrafları Şili'de büyük yankı buldu.

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