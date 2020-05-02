Mauricio Isla transferi Arjantin devlerini karşı karşıya getirdi!

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Şilili yıldız Mauricio Isla'ya Arjantin devi River Plate talip oldu.

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Mauricio Isla transferi Arjantin devlerini karşı karşıya getirdi!
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02 Mayıs 2020 10:05
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Şilili sağ kanat oyuncusu Mauricio Isla'ya Arjantin temsilcisi River Plate'in talip olduğu öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla'nın daha önce de Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Bu sezon Fenerbahçe ile 25 resmi maçta görev alan 31 yaşındaki futolcu, 3 asistle oynadı.

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