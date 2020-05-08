Mauricio Isla, İspanya yolcusu!

bu sezon tartışılan isimlerden biri olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olaniçin İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.El Desmarque isimli haber sitesi, İspanya La Liga ekiplerindenistediğini duyurdu.Isla'ya daha önce Yunanistan ve Arjantin'den de teklifler vardı. Ancak Şilili oyuncunun İspanya'yı tercih edeceği öne sürüldü.Sarı - lacivertli takımla bu sezon 25 maça çıkan Şilili futbolcu, 3 asist yapma başarısı gösterdi.