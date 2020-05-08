Mauricio Isla, İspanya yolcusu!

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Mauricio Isla için transfer iddiası ortaya atıldı.

, Fotoğraf; AA
Mauricio Isla, İspanya yolcusu!
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08 Mayıs 2020 11:53
Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan isimlerden biri olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

El Desmarque isimli haber sitesi, İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un, Mauricio Isla'yı istediğini duyurdu.

Isla'ya daha önce Yunanistan ve Arjantin'den de teklifler vardı. Ancak Şilili oyuncunun İspanya'yı tercih edeceği öne sürüldü.

Sarı - lacivertli takımla bu sezon 25 maça çıkan Şilili futbolcu, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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