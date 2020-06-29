Mauricio Isla için yeni rota: İspanya!

Fenerbahçe'den ayrılan Şilili sağ bek Mauricio Isla, menajeri aracılığıyla Real Betis ve Valencia'ya önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mauricio Isla için yeni rota: İspanya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2020 12:55
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Mauricio Isla, menajeri aracılığıyla Real Betis ve Valencia'ya önerildi.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Antonio Barragan'ın sözleşmesinin sona ermesi sonrası bir bek oyuncusu arayan Real Betis, menajeri tarafından gelen bu öneri üzerine Mauricio Isla transferini düşünmeye başladı. Isla'nın menajeri, Real Betis ve Valencia'dan 1 sezondan daha fazla süreli bir kontrat ve yıllık 500 bin euro net maaş istediği yazıldı.

Mauricio Isla ile İspanyol kulüplerinin yanısıra Panathinaikos ve Valencia'nın day akından ilgilendiği, oyuncunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde belli olacağı bilgisi verildi.

FENERBAHÇE'DE 1.4 MİLYON EURO ALIYORDU

Fenerbahçe'ye 0 bonservis ve 1.4 milyon euro maaşla 2017 yazında transfer olan Mauricio Isla, Süper Lig'de oynadığı 68 maçta 13 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için