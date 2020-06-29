Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Mauricio Isla, menajeri aracılığıyla Real Betis ve Valencia'ya önerildi.



Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Antonio Barragan'ın sözleşmesinin sona ermesi sonrası bir bek oyuncusu arayan Real Betis, menajeri tarafından gelen bu öneri üzerine Mauricio Isla transferini düşünmeye başladı. Isla'nın menajeri, Real Betis ve Valencia'dan 1 sezondan daha fazla süreli bir kontrat ve yıllık 500 bin euro net maaş istediği yazıldı.



Mauricio Isla ile İspanyol kulüplerinin yanısıra Panathinaikos ve Valencia'nın day akından ilgilendiği, oyuncunun yeni kulübünün önümüzdeki günlerde belli olacağı bilgisi verildi.



FENERBAHÇE'DE 1.4 MİLYON EURO ALIYORDU



Fenerbahçe'ye 0 bonservis ve 1.4 milyon euro maaşla 2017 yazında transfer olan Mauricio Isla, Süper Lig'de oynadığı 68 maçta 13 asist yaptı.



