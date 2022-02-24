Mauricio Isla, gönlünü 'Lira'ya kaptırdı!

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten Mauricio Isla gönlünü Thati Lira'ya kaptırdı; sosyal medyada gündem oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
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Mauricio Isla, gönlünü 'Lira'ya kaptırdı!
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24 Şubat 2022 09:03
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mauricio Isla, Brezilyalı sevgilisi Thati Lira ile fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medyada da gündem olan bu paylaşıma, bazı sarı-lacivertli taraftarlar, "Isla 'Lira'ya yatırım yaptı'" yorumunda bulundu.

Şu sıralar Flamengo'da top koşturan Isla, 91 resmi maça çıktığı Fenerbahçe'de 13 asiste imza atmıştı.



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