Mauricio Isla, gönlünü 'Lira'ya kaptırdı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mauricio Isla, Brezilyalı sevgilisi Thati Lira ile fotoğraflarını paylaştı.
Sosyal medyada da gündem olan bu paylaşıma, bazı sarı-lacivertli taraftarlar, "Isla 'Lira'ya yatırım yaptı'" yorumunda bulundu.
Şu sıralar Flamengo'da top koşturan Isla, 91 resmi maça çıktığı Fenerbahçe'de 13 asiste imza atmıştı.
Sosyal medyada da gündem olan bu paylaşıma, bazı sarı-lacivertli taraftarlar, "Isla 'Lira'ya yatırım yaptı'" yorumunda bulundu.
Şu sıralar Flamengo'da top koşturan Isla, 91 resmi maça çıktığı Fenerbahçe'de 13 asiste imza atmıştı.