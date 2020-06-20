Mauricio Isla: "Gelen tek teklif Boca Juniors'tan"

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Boca Juniors'tan transfer teklifi aldığını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Mauricio Isla: 'Gelen tek teklif Boca Juniors'tan'
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20 Haziran 2020 15:07
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonrası fesheden Mauricio Isla, şu ana kadar sadece Boca Juniors'tan teklif aldığını açıkladı.

Isla, instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar sadece Boca Juniors'tan teklif aldım. Universidad De Chile'den bir teklif gelmedi." açıklamasını yaptı.

"LA BOMBONERA'YI HERKES İSTER"

Boca Juniors'ta oynayıp oynamak istemediğine dair gelen soruya Şilili futbolcu, "Elbette Boca'da oynamak isterim. Çok büyük geçmişi ve tarihi olan bir kulüp. Ayrıca, her futbolcu La Bombonera'da top koşturmak ister." cevabını verdi.

"HAYALİM UNIVERSIDAD"

Isla, kariyerinin son büyük hayalini ise, "Universidad de Chile ile şampiyon olmak ve futbolu o forma altında bırakmak isterim." sözleriyle açıkladı.



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