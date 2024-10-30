Mauro Icardi, son maçlardaki rolüyle dikkat çekiyor.



Osimhen ile çift forvete dönen Okan Buruk, Nijeryalı oyuncuyu en ileri uca koyarken; İcardi'yi ise daha geride konumlandırıyor.



Buruk'un isteği doğrultusunda sık sık geri gelen ve bağlantı rolüne uygun oynayan yıldız, yeni bölgesinde son derece başarılı bir performans gösteriyor.



Derbide gol atamasa da Okan Buruk'un oyun içindeki taleplerini karşılayan yıldızın gelecek haftalarda da bu bölgede oynaması bekleniyor.



