Maur10 Icardi; yeni rolüne alıştı

Sık sık geri gelen ve bağlantı rolüne uygun oynayan yıldız, yeni bölgesinde son derece başarılı bir performans gösteriyor. Derbide gol atamasa da Okan Buruk'un oyun içindeki taleplerini karşılayan yıldızın gelecek haftalarda da bu bölged

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Maur10 Icardi; yeni rolüne alıştı
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30 Ekim 2024 12:43
Son güncelleme 30 Ekim 2024 12:45
Mauro Icardi, son maçlardaki rolüyle dikkat çekiyor.

Osimhen ile çift forvete dönen Okan Buruk, Nijeryalı oyuncuyu en ileri uca koyarken; İcardi'yi ise daha geride konumlandırıyor.

Buruk'un isteği doğrultusunda sık sık geri gelen ve bağlantı rolüne uygun oynayan yıldız, yeni bölgesinde son derece başarılı bir performans gösteriyor.

Derbide gol atamasa da Okan Buruk'un oyun içindeki taleplerini karşılayan yıldızın gelecek haftalarda da bu bölgede oynaması bekleniyor.  

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