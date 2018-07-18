Matuidi: 'Ronaldo gezegenin en iyisi, benimle olduğu için şanslı'

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Fransız yıldızı Blaise Matuidi, Cristiano Ronaldo'nun transferini La Gazzetta dello Sport'a yorumladı.Transferden büyük mutluluk duyduğumu belirten Matuidi, "Cristiano Ronaldo bu gezegenin en iyi futbolcusu. Bizimle oynayacak olması çok iyi bir haber. Benim için sürpriz oldu. Elbette onun adına da bakarsak güzel bir durum var. Ronaldo, Dünya Şampiyonu olan bir futbolcuyla soyunma odasını paylaşacak. [Gülerek] İki sene önce Paris'teki finalde bizi geçmişti ama Dünya şampiyonluğunun, Avrupa şampiyonluğundan daha değerli olduğu bir gerçek." dedi.Dünya Kupası sonrasınra telefonunun susmadığını ve tebrik mesajları aldığını belirten yıldız isim, "Pazar gününden beri telefonum durmadı. Medhi Benatia ve Miralem Pjanic ilk olarak tebrik ettiler. Juventus'tan tüm arkadaşlarım mutlu oldu. Mario Mandzukic karşı taraftaydı. Aslında beni ilk tebrik eden oydu. Hem ona hem de Pjaca'ya Hırvatistan'ın olağanüstü oynadığını söyledim" açıklamasını yaptı