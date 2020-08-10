Matuidi, MLS'in yolunu tutuyor

Juventus'un orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, MLS takımı Inter Miami'ye imza atmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Matuidi, MLS'in yolunu tutuyor
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10 Ağustos 2020 17:25
Juventus'un 33 yaşındaki oyuncusu Matuidi, sağlık testinden geçtikten kısa süre sonra MLS takımı Inter Miami'ye imza atacak.

RMC Sport'un haberine göre; Fransız orta saha, MLS takımı ile anlaşmaya vardı. Matuidi'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmıştı.

David Beckham'ın sahibi olduğu takımla imzalayacak olan Matuidi, MLS takımı ile 3 yıllık sözleşme yapacak.

Matuidi, geçtiğimiz sezon Juventus ile 45 resmi maça çıktı. 33 yaşındaki Fransız bu maçlarda takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.




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