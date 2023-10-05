Mattia Croci-Torti: "İstanbul'un büyücüsü olmak istedim"

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mattia Croci-Torti: 'İstanbul'un büyücüsü olmak istedim'
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05 Ekim 2023 23:12
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden İsviçre ekibi Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, cesaretli oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Croci-Torti, "Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve bir şeylerin değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlar da benim söylediklerimi yaptılar." ifadelerini kullandı.

Çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden İsviçreli teknik adam, "Cesaretle oynadık. İstediklerimizi yaptık. Son ana kadar mücadele ederek galip geldik. İstanbul'un büyücüsü olmak istedim. Riskli değişiklikler yaptım ve sonucunu aldım." şeklinde görüş belirtti.

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