Mattia Caldara'dan Beşiktaş'a iyi haber

3 kulvarda mücadele eden Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Afrika Kupası nedeniyle birçok yıldızından yararlanamayacak Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı.
CALDARA'DAN MÜJDELİ HABER
Siyah-beyazlılara sezon başında gündemine aldığı stoper oyuncusundan müjdeli haber geldi.
İtalyan medyası Milan'ın 29 yaşındaki stoper oyuncusu Mattia Caldara ile yolların ayrılacağını yazdı. Beşiktaş, sezon başında transfer etmek istediği İtalyan stoper için yeniden hamle yapacak. Geçtiğimiz sezonu, Spezia'da kiralık olarak geçiren Mattia Caldara, Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin gözüne giremedi.
3 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
Kariyerinde 200 maça çıkan Caldara, 17 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki stoper 3 kez İtalya Milli Takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan savunma oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
CALDARA'DAN MÜJDELİ HABER
Siyah-beyazlılara sezon başında gündemine aldığı stoper oyuncusundan müjdeli haber geldi.
İtalyan medyası Milan'ın 29 yaşındaki stoper oyuncusu Mattia Caldara ile yolların ayrılacağını yazdı. Beşiktaş, sezon başında transfer etmek istediği İtalyan stoper için yeniden hamle yapacak. Geçtiğimiz sezonu, Spezia'da kiralık olarak geçiren Mattia Caldara, Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin gözüne giremedi.
3 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
Kariyerinde 200 maça çıkan Caldara, 17 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki stoper 3 kez İtalya Milli Takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan savunma oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.