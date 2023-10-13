Mattia Caldara'dan Beşiktaş'a iyi haber

Bu sezon 3 kulvarda yarışan Beşiktaş'ta yönetim devre arası takviyeleri için harekete geçti. Alternatifli kadro kurmak isteyen yönetim, takımından ayrılmaya hazırlanan İtalyan stoper için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mattia Caldara'dan Beşiktaş'a iyi haber
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13 Ekim 2023 09:38
3 kulvarda mücadele eden Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Afrika Kupası nedeniyle birçok yıldızından yararlanamayacak Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı.

CALDARA'DAN MÜJDELİ HABER

Siyah-beyazlılara sezon başında gündemine aldığı stoper oyuncusundan müjdeli haber geldi.

İtalyan medyası Milan'ın 29 yaşındaki stoper oyuncusu Mattia Caldara ile yolların ayrılacağını yazdı. Beşiktaş, sezon başında transfer etmek istediği İtalyan stoper için yeniden hamle yapacak. Geçtiğimiz sezonu, Spezia'da kiralık olarak geçiren Mattia Caldara, Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin gözüne giremedi.

3 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Kariyerinde 200 maça çıkan Caldara, 17 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki stoper 3 kez İtalya Milli Takım formasını giydi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan savunma oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 



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