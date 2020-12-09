Mattia Binotto: 'Leclerc, Schumacher gibi!'

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Formula 1'in resmi podcasti Beyond the Grid'e konuştu.



Charles Leclerc ile 2024'e kadar sözleşmeleri olduğunu hatırlatan Binotto, "Schmucher'in 1996'da gelişini hatırlıyorum. Leclerc ile Michael Schumacher'i karşılaştırmadan edemiyorum, çünkü çok fazla benzerlik var. 1995-2000 arasında Ferrari yeniden yapılanıyordu. Bugünkü gibi hem insanlara hem de teknolojilere yatırımlar yapıyorduk. Genç insanları işe alıyor, genç mühendislere güveniyorduk." dedi.



"MICHAEL YAPMIŞTI, CHARLES DA YAPIYOR"



"Ferrari'nin son yıllarına bakacak olursak, çok fazla genci işe alıyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Binotto, "Geleceğe yönelik bir yapılanma içerisindeyiz. Ayrıca takımımızda lider pilotlar var. Geçmişte Michael Schumacher, pilot olarak gelişimimize büyük katkı sağlamıştı. Charles da bugün aynı şeyi yapıyor. Michael kadar tecrübeli ve dünya şampiyonu değil ama. Michael, Ferrari'ye geldiğinde bir şampiyondu." ifadelerini kullandı.



İtalyan mühendis, "Charles Leclerc, lider bir pilot. Bu bizim için çok önemli. Tekrar kazanan bir Ferrari ortaya çıkarmak için tüm şirket olarak çabalıyoruz. Charles, Michael'a göre Ferrari'ye çok daha genç geldi. Onun da, takımın da zamana ihtiyacı olduğu çok açık. Ancak şu ana kadar gelişimi harika." diyerek sözlerini sürdürdü.



"LECLERC, GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA İYİ"



Binotto, "Bu sezon Leclerc, geçen sezona göre çok daha iyi sürücü. Bu sezon çok zorlu bir araçla mücalde ediyor. Ancak, güçlü ve istikrarlı performanslar sergiledi. Farklı araçlara, farklı koşullara ve farklı durumlara karşı en iyi performansını sergilemeyi başardı. Arabadan maksimum verimi aldı. Artık lastikleri daha iyi anlıyor ve kullanıyor. Sadece tek tur pilot olmaktan çok, yarış temposu kuvvetli bir pilot oldu. Sadece pilot olarak değil bir insan olarak kendini çok geliştirdi." açıklamasını yaptı.



"SONSUZA KADAR BİR FERRARI OLACAK"



Ferrari'nin patronu, "Leclerc, iletişimi kuvvetli ve kendini takıma adamış bir pilot. Hayatı tamamen Ferrari oldu. Etrafındaki insanlar da bunu anlıyor. Leclerc de sonsuza kadar bu ailenin bir parçası oldu. Adanmışlığını hepimiz takdir ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



