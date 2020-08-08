Matthijs de Ligt: "Omzumdan ameliyat olacağım"

Juventus'un 85 milyon euroya Ajax'tan transfer ettiği Matthijs de Ligt, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Matthijs de Ligt: 'Omzumdan ameliyat olacağım'
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08 Ağustos 2020 02:14
Juventus'un savunma oyuncularından Matthijs de Ligt, Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elendikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Matthijs de Ligt "Kendimi mutsuz ve hasta hissediyorum. Juventus olarak Lyon'dan iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik. Turu geçmeliydik. Güçlü bir takımız ve asla bunu beklemiyorduk." dedi.

20 yaşındaki Hollandalı futbolcu "İlk sezonumda lig şampiyonluğu yşadım. Ancak İtalya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüm. Benim için zor bir gece oldu." diye konuştu.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanmasının arıdndan ilk 11'de şans bulan Matthijs de Lig "Yeni sezon başlamadan önce omzumdan bir ameliyat olacağım." diyerek sözlerini tamamladı.




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