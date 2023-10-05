Matthijs de Ligt: 'Juventus'tan ayrılmak kolaydı'

Bayern Münih forması giyen Matthijs de Ligt, Juventus'tan ayrılmasıyla ilgili bir itirafta bulundu.



Hollandalı savunma oyuncusu, Juventus'tan ayrılmasının kolay olup olmadığı yönünde gelen soruya "Kolay oldu" şeklinde cevap verdi.



De Ligt, "Juventus'tan ayrılmak kolay oldu çünkü Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi'ni daha sık kazanma şansınız var." şeklinde konuştu.



Bayern Münih, 24 yaşındaki savunma oyuncusu için 2022 yazında Juventus'a 67 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



De Ligt, Bayern Münih'te çıktığı 47 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



