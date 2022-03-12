Matthijs de Ligt: "Eski tip bir stoperim"

Juventus'un stoper oyuncusu Matthijs de Ligt, oyun tarzı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Matthijs de Ligt: 'Eski tip bir stoperim'
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12 Mart 2022 16:01
İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, kendi oyun stili hakkında açıklamalarda bulundu.

Temaslı futbolu sevdiğini söyleyen Hollandalı stoper, "Futbolda "pis" işler çok önemlidir. İnsanlar sevmeyebilir ama bence çok güzel. Sert oynayarak topu rakipten almayı seviyorum. Ben, eski okulu savunan bir savunma oyuncusuyum. Modern futboldaki savunmacıların çoğu pozisyonunu koruyup, açık kapatıyor. Ancak ben bire bir oynamayı, rakiple temas etmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Juventus formasıyla 31 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti.

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