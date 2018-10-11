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Matthaus: ''James'in Bayern Münih'e saygısı yok''

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, James Rodriguez'i sert sözlerle eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Matthaus: ''James'in Bayern Münih'e saygısı yok''
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11 Ekim 2018 20:23
Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in son dönemde yaşadığı düşüşü değerlendirirken James Rodriguez'e yüklendi.

Lothar Matthaus, yaptığı kısa değerlendirmede James Rodriguez'in kendisini kulüpten daha üstün gördüğünü dile getirdi.

Alman basınına kısa bir değerlendirme yapan Lothar Matthaus, ''James, bireyselliğini kulübün üstünde tutan bencil bir oyuncu. Bir de fazla oynamadığı için şikayet ediyor. Bencil bir oyuncu ve kulübe saygısı yok'' ifadelerini kullandı.

Oynadığı son 4 resmi maçta galibiyet alamayan Bayern Münih'te, James Rodgiuez de bu sezon oynadığı 8 resmi maçta 2 gole imza attı.

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