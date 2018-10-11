Matthaus: ''James'in Bayern Münih'e saygısı yok''

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in son dönemde yaşadığı düşüşü değerlendirirken James Rodriguez'e yüklendi.Lothar Matthaus, yaptığı kısa değerlendirmede James Rodriguez'in kendisini kulüpten daha üstün gördüğünü dile getirdi.Alman basınına kısa bir değerlendirme yapan Lothar Matthaus,ifadelerini kullandı.Oynadığı son 4 resmi maçta galibiyet alamayan Bayern Münih'te, James Rodgiuez de bu sezon oynadığı 8 resmi maçta 2 gole imza attı.