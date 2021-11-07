Matthaus: 'Haaland ve Mbappe Real Madrid'e daha çok yakışır'

Almanya ile 1990 yılında dünya şampiyonu olan ve aynı yıl Ballon d'Or'u kazanan Alman ekibi Bayern Munich'in efsanesi Lothar Matthaus, Bayern Münih, Freiburg maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Ballon d'Or ödülü ile ilgili konuşan efsane,"Lewandowski'nin Ballon d'Or'u kazanmasını istiyorum çünkü geçen yıl zaten hak etmişti. Bu yıl daha yakın ve benim favorim. Benzema harika bir sezon geçirdi ama şampiyonluk kazanamadı." şeklinde konuştu.



HAALAND VE MBAPPE REAL'E DAHA ÇOK YAKIŞIR



Haaland transferi ile ile ilgili konuşan efsane oyuncu, "İki takım da Haaland'ı almak istiyor ama bence Lewandowski varken Norveçlinin Münih'de şansı yok. Haaland ve Mbappe Real Madrid'e daha çok yakışır." dedi.



Alaba'nın Real Madrid'deki uyum sürecine değinen Matthaus," Real Madrid, Ramos'suz kişiliğini kaybetti. Alaba harika bir oyuncu ama o kişiliğe sahip değil. Ramos gibi bir lider değil. "şeklinde konuştu.



Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki favorilerini sıralayan eski Bayernli, " Benim için Şampiyonlar Ligi'nde favoriler Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih." diyerek sözlerini noktaladı.





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