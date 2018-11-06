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Matthaus: ''Bayern derbiyi kaybederse Kovac gönderilmeli''

Alman futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden olan Lothar Matthaus, Bayern Münih ile ilgili ilginç bir değerlendirme yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Matthaus: ''Bayern derbiyi kaybederse Kovac gönderilmeli''
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06 Kasım 2018 02:57
Alman futbolunun en önemli isimlerinden olan Lothar Matthaus, hafta sonu oynanacak Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kariyerini sonlandırdıktan sonra Almanya'da yorumculuk yapan Lothar Matthaus, eski takımı Bayern Münih'in hocası Kovac için ilginç ifadeler kullandı.

Matthaus, Dortmund'un Bayern'i yenmesi halinde Kovac ile devam etmemesi gerektiğini ''Cumartesi günü Bayern derbide Dortmund'a mağlup olursa ben Kovac'ın artık Bayern'de kalmasını istemem'' sözleriyle dile getirdi.

Bayern bu sezon 10 hafta sonunda Bundesliga'da 6 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.



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