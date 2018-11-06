Matthaus: ''Bayern derbiyi kaybederse Kovac gönderilmeli''

Alman futbolunun en önemli isimlerinden olan, hafta sonu oynanacak Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı.Kariyerini sonlandırdıktan sonra Almanya'da yorumculuk yapan Lothar Matthaus, eski takımı Bayern Münih'in hocası Kovac için ilginç ifadeler kullandı.Matthaus, Dortmund'un Bayern'i yenmesi halinde Kovac ile devam etmemesi gerektiğinsözleriyle dile getirdi.Bayern bu sezon 10 hafta sonunda Bundesliga'da 6 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.