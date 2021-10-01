Matteo Guendouzi: 'Penaltımız verilmedi'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.



VAR ile iptal edilen penaltıda kendisine müdahale olduğunu söyleyen Fransız futbolcu, "Dengem bozuldu, hareket beni etkiledi, kesin penaltıydı. Hakem de bana müdahale olduğunu söyledi, bu yüzden anlayamıyorum. Sonunda 0-0 bitti. Kendimizi zorladık, özellikle 2. yarıda Türklerin hiçbir tehlikesi yoktu. İyi bir 90 dakika oynamış olsak da sonunda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şimdi önümüzde kazanmamız gereken başka puanlar var." ifadelerini kullandı.



