Matteo Berrettini: 'Djokovic tarihi baştan yazıyor'

Wimbledon Finalinde Novak Djokovic'e mağlup olan İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, mücadele sonrasında rakibi için övgü dolu sözler kullandı.



Djokovic'in spor tarihine geçtiğini kaydeden Berrettini, "İnanılmaz duygular yaşadım, belki de baş etmesi zor duygular oldu. Djokovic, benden kesinlikle iyi, bu net. Spor tarihini baştan yazıyor ve tüm övgüleri de hak ediyor" dedi.



Kendi performansını değerlendiren dünya 8 numarası, "Finale çıktığım için gerçekten mutluyum. Bu benim buradaki son finalim olmayacak. Son dönemdeki performansımdan daha iyisini isteyemezdim. Novak'ın ekibine tebrikler, gerçekten her turnuvada inanılmaz işler başarıyorlar" diye konuştu.



Wimbledon'da adını finale yazdıran ilk İtalyan sporcu olma unvanını elde eden Berrettini ayrıca, grand slam turnuvalarında 45 yıl aradan sonra final bileti alan ilk İtalyan erkek sporcu oldu.



