Mats Hummels'e son talip Real Madrid!

Bologna ile transfer görüşmelerini sürdüren Mats Hummels'e Real Madrid talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mats Hummels'e son talip Real Madrid!
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23 Temmuz 2024 18:36
Alman savunma oyuncusu Mats Hummels, Borussia Dortmund'dan ayrılmasının ardından Serie A ekibi Bologna ile görüşmelerini sürdürüyordu. 35 yaşındaki oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı.

REAL MADRID İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Real Madrid, Alman yıldız Mats Hummels'e talip oldu.

Savunmasındaki oyunculardan sakatlık nedeniyle uzun süre ayrı kalacak İspanyol devinin, gözünü Hummels'e çevirdiği belirtildi.

BOLOGNA İLE GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINDA

Haberde, Real Madrid'in kendisine talip olması sonrası Hummels'in Bologna ile yaptığı görüşmelerin durma noktasına geldiği ifade edildi.

40 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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