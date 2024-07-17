Mats Hummels, Bologna yolcusu

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Mats Hummels'in yeni adresi belli oluyor.



Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in transfer edilme ihtimali kalmadığını belirttiği Mats Hummels'in İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olmak üzere olduğu ifade edildi.



Sky Sports'ta yer alan habere göre Alman futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Bologna'yı tercih ettiği ve gelen diğer teklifleri reddettiği belirtildi.



Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.





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