Mats Hummels, Bologna yolcusu

İsmi uzun süre Beşiktaş ile anılan Mats Hummels'in Serie A ekibi Bologna'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Mats Hummels, Bologna yolcusu
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17 Temmuz 2024 11:56
Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Mats Hummels'in yeni adresi belli oluyor.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in transfer edilme ihtimali kalmadığını belirttiği Mats Hummels'in İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olmak üzere olduğu ifade edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Alman futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Bologna'yı tercih ettiği ve gelen diğer teklifleri reddettiği belirtildi.

Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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