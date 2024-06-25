Matjaz Kek: ''Turu geçmemizi beklemiyordum''

EURO 2024'te en iyi üçüncülerden olarak üst tura çıkan Slovenya'nın Teknik Direktörü Matjaz Kek, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Matjaz Kek bir itirafta bulunarak, "Turu geçmemizi pek beklemiyordum. Oyunumuzla turu geçmeyi hak ettiğimizi gösterdik. Bugün turnuvanın favorilerinden biriyle oynuyorduk. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim.'' dedi.



Tecrübeli hoca takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek, ''Tüm gün boyunca pozitif hissettim ve bu akşam zihinsel dayanıklılık gösterdik. Onları analiz ettik ama pasif kaldığımızda sorun yaşadık. İngiltere 90. dakikada büyük bir fırsat yakaladı ama Oblak'a çok iş düşmedi. Çok güçlü bir takımla oynadık. Onların gerçek yüzlerini gösterdik. İngiliz oyuncuların üç ya da dört günde bir oynadığını ama bizimkilerin çoğunun bu kadar kısa bir zaman diliminde bu kadar yüksek riskli maçlar oynamadığını anlamalısınız. Bu takımla gurur duyuyorum. Her iki yılda bir yeni büyük oyunculara sahip olamayacağımızın farkında olmalıyız. Oyuncu havuzumuz çok küçük. Bu kadar küçük bir ülke için herkesin bizim adımıza mutlu olacağından eminim. Takımımla gurur duyuyorum ve bunun Slovenya futbolu için yeni ve güzel bir dönemin başlangıcı olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.



Matjaz Kek konuşmasını şöyle noktaladı: ''İkinci yarıda acı çektik. Onlar baskındı, oyunlarını hızlandırdılar ve biz de oldukça çevik olmak zorunda kaldık. Ama eğer İngiltere karşısında acı çekmiyorsak o zaman bir şeyler doğru gitmiyor demektir."



