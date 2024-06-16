Matjaz Kek: 'Oldukça cesur oynadık'

Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Sırbistan ile 1-1 berabere kalan Slovenya'da teknik direktör Matjaz Kek karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Oldukça cesur bir oyun oynadıklarını söyleyen Kek, "Herkese Avrupa Şampiyonası'nda olmamız gerektiğini gösterdik. Futbol zalim olabiliyor ama takımın bunu telafi edeceğine eminim. Oldukça cesur oynadık." ifdelerini kullandı.



Artık odaklarını son maça çevirdiklerini söyleyen Matjaz Kek şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Sırbistan'ın oldukça tehlikeli olduğunu biliyorduk. Belki maç içerisinde konsantrasyonumuz düştü ancak gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. Artık son grup maçıyla karşı karşıyayız. Düşüncelerimizi İngiltere'ye çeviriyoruz. Açıkça favoriler ama Danimarka ve Sırbistan da öyleydi. Bu yüzden başımızı kaldırıp hazırlanmamız gerekiyor."



