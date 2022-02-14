Matias Vargas: "Kazanmaya yakın olan bizdik"

Adana Demirspor'un Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Matias Vargas: 'Kazanmaya yakın olan bizdik'
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14 Şubat 2022 22:29
Adana Demirspor'un hücum oyuncusu Matias Vargas, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Vargas, "Üzgün olarak ayrılıyoruz. İyi bir mücadele ortaya koyduk. Pek çok pozisyon yakaladık. Kazanmaya yakın olan bizdik. Pozisyonlar golle sonuçlanmadı. O yüzden 1 puanla ayrılıyoruz." dedi.

24 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Kazanmayı çok istiyorduk. Motivasyon sebeplerinden birisi de Beşiktaş gibi bir rakiple oynadığımız içindi. Oyunun duraksaması ve yaşanan sakatlıklar bizi daha da fazla sinirlendirdi. Motivasyonumuz çok yüksekti." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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