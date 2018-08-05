Mathieu Valbuena'dan flaş transfer cevabı!

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı lacivertli takımın kendisini satılık listesine koyduğu haberlerine cevap verdi.
Fransız L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin Valbuena'yı satılık listesine koyduğunu ve transfer teklifi beklediğini belirtirken bu haberden kısa bir süre sonra Valbuena'dan cevap geldi.
33 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan haberi paylaşarak ''Football Manager'da mı yoksa FIFA'da mı?'' cevabını verdi.
GALATASARAY VE ARABİSTAN İDDİASI
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan, 10 gol ve 16 asiste imza atan Valbuena ile son olarak Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Fransız yıldızın adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyordu.
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Fransız L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin Valbuena'yı satılık listesine koyduğunu ve transfer teklifi beklediğini belirtirken bu haberden kısa bir süre sonra Valbuena'dan cevap geldi.
33 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan haberi paylaşarak ''Football Manager'da mı yoksa FIFA'da mı?'' cevabını verdi.
GALATASARAY VE ARABİSTAN İDDİASI
Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan, 10 gol ve 16 asiste imza atan Valbuena ile son olarak Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Fransız yıldızın adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyordu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın