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Mathieu Valbuena'dan flaş transfer cevabı!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, kendisinin satılık listesine konduğu haberlerine flaş bir tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Mathieu Valbuena'dan flaş transfer cevabı!
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05 Ağustos 2018 15:24
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı lacivertli takımın kendisini satılık listesine koyduğu haberlerine cevap verdi.

Fransız L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin Valbuena'yı satılık listesine koyduğunu ve transfer teklifi beklediğini belirtirken bu haberden kısa bir süre sonra Valbuena'dan cevap geldi.

33 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan haberi paylaşarak ''Football Manager'da mı yoksa FIFA'da mı?'' cevabını verdi.

GALATASARAY VE ARABİSTAN İDDİASI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan, 10 gol ve 16 asiste imza atan Valbuena ile son olarak Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Fransız yıldızın adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyordu.


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