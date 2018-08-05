Mathieu Valbuena'dan flaş transfer cevabı!

nin Fransız futbolcusu, sarı lacivertli takımın kendisini satılık listesine koyduğu haberlerine cevap verdi.Fransız L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin Valbuena'yı satılık listesine koyduğunu ve transfer teklifi beklediğini belirtirken bu haberden kısa bir süre sonra Valbuena'dan cevap geldi.33 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan haberi paylaşarakcevabını verdi.Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan, 10 gol ve 16 asiste imza atan Valbuena ile son olarak Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı. Fransız yıldızın adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyordu.