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Mathieu Valbuena kupada geri dönüyor!

Beşiktaş derbisinde yedek soyunan Mathieu Valbuena'nın perşembe günkü kupa ve hafta sonu oynanacak lig maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Kaynak: Milliyet
Mathieu Valbuena kupada geri dönüyor!
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27 Şubat 2018 08:29
Beşiktaş derbisinde yedek soyunan Mathieu Valbuena'nın perşembe günkü kupa ve hafta sonu oynanacak lig maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler için öncelik lig... Bu yüzden Akhisar maçı öncesi bazı isimlerin dinlendirilecek. Derbide etkisiz olan Aatıf'ın yerine kupada Valbuena formaya daha yakın.

Lig maçında da Fransız futbolcunun yine sahada olması bekleniyor. Özellikle iç saha maçlarında Valbuena görev alınca taraftarın takıma desteği daha fazla oluyor.

Valbuena sahadaysa ve sonuç ya da oyun kötüyse tepkiler minimum da kalıyor. Bu çerçevede Beşiktaş ve Akhisar maçlarında Valbuena'nın takıma dönüşü söz konusu olacak.

Öte yandan Akhisar maçı daha önemli olsa da Beşiktaş'a karşı ikinci bir mağlubiyetin takımı ve camiayı daha da kırmasından çekiniliyor. Bu nedenle farklı kadro çıkacak olsa da en azından alınacak iyi bir sonuç özgüven açısından önem taşıyor.



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