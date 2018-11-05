Mathieu Valbuena, Fransa'da altın 11'de!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide 1 gol ve 1 asist ile mücadele edenFransız L'Equipe gazetesi tarafından en iyi 11'e seçildi.L'Equipe gazetesinin Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturduğu 11'de Valbuena'ya da yer verildi.Galatasaray derbisinde sol açık pozisyonunda oynayan Valbuena, L'Equipe tarafından ise forvet arkasında gösterildi.L'Equipe'in 11'inde şu oyuncular yer aldı: Bernardoni; Schmid, Zouma, Zagadou, Tait; Savanier, Rongier; Mbappe, Valbuena, Martial; Lacazatte