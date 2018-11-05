  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Mathieu Valbuena, Fransa'da altın 11'de!

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist ile oynayan Mathieu Valbuena'yı Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturulan haftanın 11'ine aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mathieu Valbuena, Fransa'da altın 11'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 16:31
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide 1 gol ve 1 asist ile mücadele eden Mathieu Valbuena, Fransız L'Equipe gazetesi tarafından en iyi 11'e seçildi.

L'Equipe gazetesinin Avrupa liglerinde oynayan Fransız oyunculardan oluşturduğu 11'de Valbuena'ya da yer verildi.

Galatasaray derbisinde sol açık pozisyonunda oynayan Valbuena, L'Equipe tarafından ise forvet arkasında gösterildi.

L'Equipe'in 11'inde şu oyuncular yer aldı: Bernardoni; Schmid, Zouma, Zagadou, Tait; Savanier, Rongier; Mbappe, Valbuena, Martial; Lacazatte



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için