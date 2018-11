Mathieu Valbuena: 'Artık gerçek bir Fenerbahçeli'yim'

"ARTIK GERÇEK BİR FENERBAHÇELİ OLARAK GÖRÜLÜYORUM"

Mathieu Valbuena, Galatasaray - Fenerbahçe maçında hayatını kaybeden Koray Şener için "Taraftarımızın vefat haberini aldığımızda sanki ailemizin bir parçasını kaybetmiş gibi hissettik. Bu haber bize maçın devre arasında geldi. Kesinlikle o dakikadan sonra o karşılaşmayı sürdürmek bizim için hiç kolay olmadı" dedi.Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusukulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.İlk olarak 6 Kasım'da alınan 6-0'lık Galatasaray galibiyetiyle ilgili konuşan Valbuena, "Buraya geldiğimden beri bugün bana hep söylendi, bu maç bana anlatıldı. 6-0'lık galibiyetimizin olduğu günün yıldönümündeyiz. O yüzden Fenerbahçe taraftarları ve camiası için çok özel bir gün. Bugün o maçın 16'ncı yılı. Fenerbahçe için gerçekten özel bir tarih. Böyle maçlarda böyle atmosferlerde böyle galibiyetler almak her zaman son derece kıymetlidir. Taraftarları her zaman mutlu eder. Ben o maçın gollerini de izledim. Gerçekten Fenerbahçe için harika bir gece olmuş" dedi.Galatasaray'a attığı golün ardından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görüldüğünü belirten Valbuena, "Geldiğim günden beri bu konu da söyleniyordu bana: 'Galatasaray'a gol atmalısın, eğer onlara gol atarsan o zaman gerçek bir Fenerbahçe futbolcusu, gerçek bir Fenerbahçeli olursun' diyorlardı. Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman sıra dışı ortamların olduğu akşamlardır. Ben de sonunda rakibimize golümü attım. Artık insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülüyorum. Benim için son derece mutluluk verici bir durum" ifadelerini kullandı.Galatasaray derbisinde tribündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'le ilgili de konuşan Valbuena, "Fenerbahçe çok büyük bir aile. Bir taraftarımızın vefat haberini aldığımızda sanki ailemizin bir parçasını kaybetmiş gibi hissettik. Bu haber bize maçın devre arasında geldi. Kesinlikle o dakikadan sonra o karşılaşmayı sürdürmek bizim için hiç kolay olmadı. Kafamızı kaldırdığımızda kendi taraftarlarımızın yerlerinde olmadığını gördük ve nedenini anlayamadık. Çok genç bir kardeşimizdi. Fenerbahçe'yi ruhunda yaşayan ve Fenerbahçe'yi her zaman takip etmeye gayret gösteren bir kardeşimizdi. Bu haberi almak son derece üzücüydü. Skoru bir şekilde geri getirmeyi başardık, beraberliği yakaladık ama bu haber bizi bambaşka duygulara götürdü. Bu haberin de etkisiyle o mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdik. Ailemizden biri gitti, onun ailesini düşündük. Tüm Fenerbahçe taraftarlarını düşünerek devam ettik, onlar için oynadık. Böyle vefat haberlerini aldığınızda futbol artık ikinci planda kalıyor. İliklerine kadar Fenerbahçe'yi yaşayan biriydi ve bu şekilde aramızdan ayrılması inanılmaz üzücü. Umarız nur içinde yatar, umarız sezonun kalan bölümünü onun için çok güzel geçiririz" diye konuştu.Perşembe günün oynayacakları Anderlecht maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, "Galatasaray'a karşı gösterdiğimiz takım ruhunu o maçlarda da sahaya yansıtmamız gerekiyor. Saha içerisinde kuvvetli bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. 2-0 gerideydik, Galatasaray'ın stadında oynuyorduk ve 2-2'ye getirmeyi başardık. Lig tablosundaki yerimizi biliyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, iyi bir yerde değiliz. Ama yine de yolumuza devam ediyoruz. Avrupa Ligi'nde önümüzde önemli bir maç var. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Galatasaray maçındaki takım ruhunu bir kez daha sahaya yansıtabilirsek, bizi bekleyen güzel şeyler olduğunu, iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki bu gruptan çıkmak, maçlar kazanarak en hızlı şekilde özgüvenimizi tekrar yukarıya taşımak ve galibiyet serisi yakalamak. Bu düşünceyle orada olacağız" dedi.