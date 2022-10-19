Mathias Ross: 'Forma için oynamalıyız'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden savunma oyuncusu Mathias Ross maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Çok efor sarf ettiklerini söyleyen Ross, "Gerçekten çok mutluyum. Büyük bir taraftar desteği vardı. Takım olarak büyük efor sarf ettik ve iyi bir maç çıkardık. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynayınca forma için mücadele etmek gerekiyor. Bugünkü maçtan çok mutluyum. Artık geleceğe bakacağız."



Galatasaray forması ile ilk kez şans bulan genç futbolcu, ilk maçında golle tanışmayı başardı.

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