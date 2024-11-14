Mathias Lessort: "Obradovic'in bize yaşattığını asla unutmam"

Panathinaikos'un başarılı uzunu Mathias Lessort, eski koçu Zeljko Obradovic ile anısını paylaştı.

Haber; Eurohoops, Fotoğraf; Imago
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Mathias Lessort: 'Obradovic'in bize yaşattığını asla unutmam'
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14 Kasım 2024 14:47
Panathinaikos'un başarılı uzunu Mathias Lessort, eski koçu Zeljko Obradovic ile anısını paylaştı.

Skweek TV'ye konuşan Lessort, şu ifadeleri kullandı:

"İzin gününden sonra idmana gelmiştik. İdmanda biraz dağınıktık, bense üst üste birkaç kez top kaybı yaptım. Koç bana dönüp 'hey, topu kaybetmeyi bırak!' diye bağırdı. Rengi mora dönmeye başlamıştı.

Sonra kim olduğunu hatırlamıyorum ama biri daha top kaybı yaptı. Koç o an idmanı durdurup 'topu bana verin!' diye bağırdı ve hepimizi sıraya dizdi.

Takıma dönüp 'tamam, belli ki bugün basketbol oynamak istemiyorsunuz. Belli ki bugün hepiniz düşünmek istemeyen salaklarsınız. Madem düşünemiyorsunuz, o zaman koşun' dedi ve tüm takımı 45 dakika boyunca koşturdu.

45 dakika boyunca yaptığımız tek şey koşmaktı, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım!"

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