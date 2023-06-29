Mathias Lessort: ''Ergin Ataman, Avrupa'da son 5 yılın en başarılı koçu''

Yunan devi Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman, Kızılyıldız forması giyen Mathias Mathias Lessort'u kadrosuna kattı.



Panathinaikos, 2.06 boyundaki Fransız forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Transferinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mathias Lessort, transferi ve takımın başantrenörü Ergin Ataman ile hakkında yorumlarda bulundu.



Panathinaikos'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Lessort, ''Panathinaikos'un bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takım geçtiğimiz yıllarda başarılı olamadı fakat şu anda her zaman ait olduğu seviyeye çıkmak için can atıyor. Geçtiğimiz yıl Partizan'da bir benzeri yaşandı. Bir sınav olarak gördüğüm bu mücadelede yer alacağım için mutluyum. Panathinaikos'un Avrupa basketbolundaki kupalarla dolu başarılı ve büyük tarihini herkes biliyor. Yeni sezonda takım çok rekabetçi olacak, çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.



''ATAMAN, AVRUPA'DA SON 5 YILIN EN BAŞARILI KOÇU''



Ergin Ataman ile ilgili açıklamalarda da bulunan Lessort, ''Koç Ataman, Avrupa'da son beş yılın en başarılı koçu. EuroLeague'i iki kez kazandı, covid olmasa üç şampiyonluğu olabilirdi. Çok tecrübeli, kazanmayı iyi bilen çok iyi bir koç. Oyunuma neler katacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Birlikte mükemmel çalışacağımıza inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.





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