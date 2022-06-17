Mateusz Lis, Southampton'a transfer oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Mateusz Lis transferini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı file bekçisiyle sözleşme imzalandığı açıklandı.



Altay kulübü, oyuncunun maaşını ödeyemediği için Southampton, İzmir ekibine herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.



Altay Kulübü de yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Southampton takımı tarafından serbest olarak transfer edildiği duyurulan eski oyuncuları Mateusz Lis'e daha önce ödeme yapılmadığı için kulübün oyuncunun satışından elde edebileceği gelirden mahrum kaldığını bildirdi.





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