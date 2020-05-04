Materazzi o anları ilk kez anlattı!

2006 Dünya Kupası finalinde Fransa kaptanı Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa atması ile ilgili İtalyan futbolcudan itiraf geldi.Materazzi o anların nasıl yaşandığını ve Zidane'ın kendisine neden böyle bir hareket yaptığını 14 yıl sonra tam olarak açıkladı. Materazzi'nin açıklaması şu şekilde:"Zidane gol attıktan sonra ana onu tutma görevi verildi. Ona ilk faulümde özür diledim, kötü tepki verdi. Üçüncü kez karşı karşıya geldiğimizde artık kızmıştım. Bana formasını vereceğini söyledi 'alay ederek'. Ben de ona 'Kız kardeşini formana tercih ederim' dedim"Zinedine Zidane, 90 dakikası 1-1 sona eren ve uzatmalara giden finalin 110. dakikasında Marco Materazzi'nin göğüsüne kafa atıp kırmızı kart görmüştü.İtalya, finali penaltılar sonucunda 5-3 kazandı ve 1982'den sonra ilk kez bu başarıya imza attı.