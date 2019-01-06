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Materazzi: ''Fenerbahçe teklif yaptı, düşünmedi''

İtalyan menajer Matteo Materazzi, Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'nun stoperi Stefan Radu'ya teklif yaptığını belirtti.

Kaynak: Sporx.com
Materazzi: ''Fenerbahçe teklif yaptı, düşünmedi''
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06 Ocak 2019 16:14
Sezon başı stoper transferi yapmadığı için eleştirilen, devre arasında ise Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan ve Serdar Aziz için girişimlerine devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan stoper transferi iddiası geldi.

İtalyan basınına konuşan menajer Matteo Materazzi, Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'nun Romanyalı stoperi Stefan Radu'ya teklif yaptığını söyledi.

''DÜŞÜK BİR TEKLİFTİ, RADU GİTMEK İSTEMEDİ''

Eski futbolcu Marco Materazzi'nin kardeşi olan menajer Matteo Materazzi, ''Yaz döneminde Fenerbahçe'nin Radu'ya ilgisi vardı. Lazio'ya teklif yaptılar ancak çok düşük bir teklifti. Zaten Radu, kulübünde kalmak istediğini söylemişti. O yüzden transfer görüşmeleri fazla ileriye gidemedi.'' sözlerini kullandı.

32 yaşındaki Romanyalı stoper, bu sezon Lazio formasıyla Serie A'da 16 maça çıkarken 1 asist kaydetti.

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