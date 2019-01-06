Sezon başı stoper transferi yapmadığı için eleştirilen, devre arasında ise Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan ve Serdar Aziz için girişimlerine devam edeniçin İtalya'dan stoper transferi iddiası geldi.İtalyan basınına konuşan menajerFenerbahçe'nin sezon başında Lazio'nun Romanyalı stoperi Stefan Radu'ya teklif yaptığını söyledi.Eski futbolcu Marco Materazzi'nin kardeşi olan menajer Matteo Materazzi, ''Yaz döneminde Fenerbahçe'nin Radu'ya ilgisi vardı. Lazio'ya teklif yaptılar ancak çok düşük bir teklifti. Zaten Radu, kulübünde kalmak istediğini söylemişti. O yüzden transfer görüşmeleri fazla ileriye gidemedi.'' sözlerini kullandı.32 yaşındaki Romanyalı stoper, bu sezon Lazio formasıyla Serie A'da 16 maça çıkarken 1 asist kaydetti.