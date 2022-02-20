Mateos: 'Trabzonspor bizi tanınmaz hale getirdi'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan önce ilk golü atacak takımın galibiyete daha yakın olacağını düşündüklerini aktardı.



Mücadelenin de bu anlamda düşündükleri gibi geçtiğini anlatan Mateos, "Trabzonspor baskıyla ön tarafta bizi tanınmaz hale getirdi diyebiliriz. Baskılarla pas yollarını iyi kapattılar. Biz alışılagelen oyunumuzu bir türlü oynayamadık. Trabzonspor ligin lideri. Bu şans değil, yarım pozisyonda bile golü bulabiliyorlar. Biz yediğimiz ilk golden sonra mental olarak düştük. Arkadaşlarımızın kafası yere eğildi. Daha sonra ilk yarıda 4-0 oldu." dedi.



İkinci yarı biraz daha iyi olduklarını dile getiren Mateos, "Top bizdeydi. Farkı azaltma adına pozisyonlar da bulduk ama bunları gole çeviremedik. Özellikle penaltı ve Milunovic'in pozisyonu gol olsaydı, belki skor farklı yerlere gidebilirdi. Dediğim gibi bugün sahada açıkçası alışılagelmiş Alanyaspor'un futbolu yoktu." diye konuştu.



Mateos, "Trabzonspor'un önde baskısı sürpriz miydi?" şeklindeki soru üzerine ise "Trabzonspor, diğer maçlardan farklı bir baskı yapmadı. Bizim beklediğimizin dışında bir şey yapmadı. Örnek vermek gerekirse Giresun ve Kasımpaşa ön tarafta bize daha baskı yapmıştı ama bugün hataları yapan bizdik. O topu arkadan öne doğru taşımada hata yapan bizdik ve bu da sonuca etki etti." değerlendirmesinde bulundu.









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